صور.. بدء نزول معدات تجهيز موقع مجمع ألستوم الصناعي ببرج العرب

كتب- محمد نصار:

زار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، موقع مجمع ألستوم الصناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية بمساحة 40 فدانًا.

وشهد الوزير، بدء نزول المعدات الخاصة بتجهيز الموقع تمهيدًا لبدء إنشاء المجمع الصناعي العملاق، وكان في استقباله قيادات ألستوم الفرنسية.

وصرح الوزير، بأن المجمع سيضم مصنعين، الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات - مكونات - لوحات ودوائر كهربائية للتحكم - ضفائر كهربائية)، والثاني لإنتاج كل أنواع الوحدات المتحركة (مترو - ترام - LRT - مونوريل - قطار سريع).

وأكد الوزير، أهمية المشروع الضخم الذي سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، والانطلاق إلى التصدير لدول الشرق الأوسط وإفريقيا بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل، كما يأتي في إطار توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

ولفت إلى أنه في ضوء التوجيهات الرئاسية، تواصلت وزارة النقل مع مجموعة من الشركات العالمية للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككي بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الإفريقية والعربية.

وفي هذا الإطار تم التنسيق من خلال (مذكرات تفاهم/ اتفاقيات الشروط والأحكام/ عقود)، مع شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع وذلك على النحو الآتي:

- التعاون مع شركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب على مساحة 40 فدانًا لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج كل أنواع الوحدات المتحركة.

- التعاون مع شركة كول واي الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر بورش كوم أبو راضي التابعة لهيئة السكة الحديد بمساحة 3000 م2 كمرحلة أولى (حيث تم الانتهاء من إنشاء المصنع) وبدأ في الإنتاج التجريبي والتوسع مستقبلًا بمساحة 10000 م2 وذلك لأغراض تصنيع وصيانة لمكونات القطارات والجرارات.

- التعاون مع شركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نيرك) لإنشاء مصنع لإنتاج قطارات مترو الأنفاق حيث تم التعاقد مع الهيئة القومية للأنفاق على تصنيع وتوطين صناعة 40 قطار مترو بإجمالي 320 عربة لخطوط مترو القاهرة الكبرى الثاني والثالث، وجار إنشاء المصنع بمنطقة شرق بورسعيد.

- التعاون مع شركة نيرك وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء مصنع لإنتاج عربات السكك الحديدية العالمية المتخصصة في منطقة شرق بورسعيد وتنفيذ هذا التعاون بالجنيه المصري، وقد تم الاتفاق على تحقيق نسبة توطين لعربات السكك الحديدية تصل إلى 80%.

- التعاون مع شركة فوست البين النمساوية لإنشاء مصنع لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية ولإدارة وتشغيل وتطوير ورش العباسية لإنتاج تفريعات السكك الحديدية حيث تقوم الشركة حاليًا بإنتاج مفاتيح السكك الحديدية تحت إشراف فريق عمل وخبراء من دولة النمسا.

- التعاون مع شركة السويس للصلب لتصنيع القضبان والقطاعات الثقيلة لإنشاء مصنع لتصنيع القضبان بطاقة إنتاجية من 800 ألف إلى مليون طن سنويًا بالتعاون مع مصنع حديد عز لإنتاج ألواح الصلب المستخدمة في تصنيع أبدان عربات السكك الحديدية والمترو وأبدان السفن، بالإضافة إلى إنشاء 6 مصانع لإنتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكة لشركات وطنية مصرية (سيجوارت - الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري - كونكريت بلس - الشركة المصرية لإنشاء مرافق النقل والمطارات)، منها 4 مصانع لفلنكات شبكة القطارالسريع.

- التعاون مع شركات وطنية مصرية (شركة النصر - شركة مان قسطور - شركة الجيوشي - الشركة المصرية لصناعة وسائل النقل)، لتوريد الأتوبيسات العاملة بالشركات التابعة لوزارة النقل (الشركة القابضة للنقل البحري والبري والسوبرجيت وأكتا).

- التعاون مع شركات وطنية مصرية (شركة السويدي - شركة أباظة للمقطورات)، لتوريد الشاحنات والعربات اللوري والقلاب.

اقرأ أيضًا:

الفرصة الأخيرة للحصول على شقة بـ"مبادرة بيتك في مصر".. أسعار ومناطق

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة