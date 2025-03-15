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صور إفطار المطرية السنوي.. 10 مشاهد من تجهيز الوجبات

02:50 م السبت 15 مارس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    إفطار المطرية السنوي
  • عرض 10 صورة
    إفطار المطرية السنوي
  • عرض 10 صورة
    إفطار المطرية السنوي
  • عرض 10 صورة
    إفطار المطرية السنوي
  • عرض 10 صورة
    إفطار المطرية السنوي
  • عرض 10 صورة
    إفطار المطرية السنوي
  • عرض 10 صورة
    إفطار المطرية السنوي
  • عرض 10 صورة
    إفطار المطرية السنوي
  • عرض 10 صورة
    إفطار المطرية السنوي
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كتب- محمد نصار:

تصوير- أحمد الشناوي:

يتواصل العمل بشكل مستمر من أجل تجهيز مائدة إفطار المطرية السنوي والمقرر تنظيمه مغرب اليوم السبت الموافق 15 مارس 2025.

ويعتمد تنظيم هذه المائدة الرمضانية، التي باتت الأضخم في مصر على مدار آخر 10 سنوات، على تبرعات ومساهمات أهالي العزبة، حيث تقام هذه الفعالية في الموعد نفسه من كل عام يوم 15 رمضان.

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