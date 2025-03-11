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"قومي المرأة" يبحث تنظيم لقاء مع صناع المحتوى لتحسين صورة المرأة بالأعمال الدرامية

01:49 م الثلاثاء 11 مارس 2025

المجلس القومي للمرأة

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القاهرة- أ ش أ:
بحثت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، مقترحا لتنظيم لقاء مع صناع المحتوى، يهدف لتحسين صورة المرأة في الأعمال الدرامية وتعزيز دور الإعلام في تقديم صورة إيجابية ومتوازنة للمرأة المصرية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة، الذي عقد برئاسة الدكتورة سوزان القليني مقررة اللجنة، وبحضور عدد من أعضاء وعضوات اللجنة، حيث تمت مناقشة مستجدات عمل مرصد الأعمال الرمضانية واستعراض نتائج ورش العمل التدريبية.
وأشادت الدكتورة سوزان القليني بجهود طلاب كليات الإعلام المشاركين في عمليات الرصد، مشيرة إلى تقسيم فرق العمل وتنظيم التدريبات العملية، وعرض نتائج ورشتي العمل وما تم التوصل إليه حتى الآن من خلال عمليات المتابعة والرصد للأعمال الدرامية والإعلانية.
وألقت الضوء على خطة العمل الخاصة بـمرصد رمضان 2025، والذي يعد العام التاسع على التوالي لرصد وتحليل صورة المرأة في الإعلام خلال الشهر الكريم.
وأوضحت القليني أن المرصد سيصدر تقريرين هذا العام، هما تقرير نصف شهري يتم الإعلان عنه في 15 رمضان، وتقرير نهائي مجمع بنهاية الشهر، أما المسلسلات التي تتكون من 15 حلقة فقط، فسيتم إعداد تقرير نهائي واحد لها، بينما المسلسلات ذات الحلقات الأطول سيتم إعداد تقريرين منفصلين لها.

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المجلس القومي للمرأة المرأة المصرية الدكتورة سوزان القليني
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