رئيس النواب مهنئا الرئيس السيسى بذكرى العاشر من رمضان: ملحمة خالدة تلهم الأجيال

كتب- نشأت على:

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، أنه فى هذه الذكري تحتفل مصر بوجه خاص والعالم العربي بوجه عام، بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، التى تعد علامة فارقة في تاريخ مصر والأمة العربية بأسرها، فهي الذكرى التي تجسد التضحيات الجسام والبطولات المدوية التي قدمها رجال القوات المسلحة المصرية في معركة استعادة الأرض والكرامة.

وقال "جبالي" إنه رغم مرور 52 عاماً، يظل هذا اليوم ذكرى غالية في قلوبنا جميعاً، فهو يوم نستلهم فيه عزيمة أبطالنا، ونعيد فيه تأكيد التزامنا بالتضحية من أجل الوطن.

وفي هذه المناسبة، تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، للرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ولرجال القوات المسلحة، قادة، وضباط، وأفراد، وجنود، ولكل الشعب المصرى بأصدق التهانى بهذه الذكرى الخالدة.

وتابع رئيس مجلس النواب: "إننا، ونحن نحتفل بهذه الذكرى الغالية، ندرك جيداً أن رسالة أكتوبر تتعدى حدود الحرب والنصر العسكري، إنها رسالة للأجيال القادمة بضرورة الحفاظ على الوطن، وحمايته، وأن علينا جميعاً أن نعمل بجد واجتهاد من أجل رفعة شأن وطننا، وأن نضع مصلحته في المقام الأول، كما فعل أبطال أكتوبر الذين ضحوا بأنفسهم من أجله."



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