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وزير إسرائيلي: من يريد دولة فلسطينية يمكنه إقامتها في بلده ولن نعترض

07:40 م الأحد 09 فبراير 2025

إيلي كوهين

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وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأحد، إن من يريد إقامة دولة فلسطينية يمكنه إقامتها في بلده ولن تعترض تل أبيب.

وأشار كوهين، إلى أن هناك دول عربية ذات مساحة شاسعة ومن الممكن إقامة دولة فلسطينية فيها.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اقترح إقامة دولة فلسطينية في الدول العربية المجاورة وخاصة في السعودية، قائلا إن الرياض تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي التي يمكن نقل الفلسطينيين إليها.

لكن الطرح الإسرائيلي، قابله رفض وإدانة واسعة من الدول العربية والمجتمع الدولي.

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إيلي كوهين الاحتلال الإسرائيلي الدولة الفلسطينية
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