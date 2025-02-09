رئيس "الأعلى الإعلام" يبحث مع رئيس «نايل سات» تعزيز التعاون المشترك

كتب- محمد سامي:

أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المهندس خالد عبدالعزيز، أهمية الدور الذي تلعبه شركة "نايل سات" في الإعلام المصري، مشيرًا إلى أهمية تعاون الشركة مع الشركاء الدوليين لتطوير الخدمات المقدمة للمشاهدين.

جاء ذلك خلال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» اللواء سامح قته، حيث بحثا سبل التعاون المشترك، وكذلك سبل تعزيز دور الشركة المصرية للأقمار الصناعية خلال المرحلة المقبلة.

من جهته أكد اللواء سامح قته، أن الشركة تسعى - بشكل دائم - لتعزيز وتطوير التعاون مع مختلف مشغلي الأقمار في المنطقة؛ بما يعود بالفائدة على الخدمات التي تقدمها، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا دراسة التعاون مع القمر الصناعي «يوتلسات»، لضمان تقديم الخدمات المتطورة عالية التقنية التي تلبى تطلعات عملاء الشركة بشكل دائم.

حضر اللقاء: المستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، وأشرف الإسكندراني، مدير عام الشئون التجارية بالشركة، والمستشار فؤاد عبد الفتاح، المستشار القانوني للشركة.