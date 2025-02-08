شديد البرودة ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- عمرو صالح:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحري مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وعلى فترات متقطعة.

كما توقعت الأرصاد تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت الهيئة، أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، جاءت على النحو التالي:

القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 13، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.

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