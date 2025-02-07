تصل لـ 4 آلاف دولار شهريًا.. وظائف للأطباء بدولة عربية - موعد وخطوات التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الجمعة، فتح باب التقديم على فرص عمل لـ5 أطباء تخصص جلدية وتجميل لإحدى الدول العربية.

موعد التقديم على وظائف أطباء تخصص جلدية وتجميل

ودعا "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الجمعة، الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لفرص العمل والوظائف المتاحة تقديم الأوراق المطلوبة من c.v، وشهادات علمية وخبرات وصورة من جواز سفر ساري.

وأوضح وزير العمل، أن موعد فتح باب التقديم على وظائف أطباء تخصص جلدية وتجميل بداية من اليوم الجمعة الموافق 7 فبراير 2025، ولمدة 10 أيام على البريد الالكتروني التالي:

labour@labour.gov.eg

وأوضح الوزير، أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب في الخارج بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالية الخارجية التي تنسق مع الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بالعلاقات الدولية بالوزارة.

الشروط المطلوبة للمتقدمين على وظائف أطباء تخصص جلدية وتجميل

وأوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الشروط المطلوبة للمتقدمين على الـ5 فرص عمل في وظائف أطباء تخصص جلدية وتجميل هي:

- السن لا يقل عن 35 عام للجنسين.

- اجتياز الاختبارات.

- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في التخصص.

- اعتماد جميع الشهادات العلمية.

وقالت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن الرواتب تتراوح ما بين 3500 إلى 4000 دولار شهريًا، ويوفر المركز الطبي السكن وتذكرة سفر سنوية.

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