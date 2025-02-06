"الطفولة والأمومة": ملتزمون بالقضاء على ختان الإناث في مصر

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إنهم يشاركون العالم في الاحتفال باليوم العالمي لعدم التسامح مطلقًا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والذي يوافق 6 فبراير من كل عام، والذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة لحشد الجهود للقضاء على تلك الممارسة الضارة التي تشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الفتيات وتؤثر سلبًا على مستقبلهن.

ووجهت "السنباطي"، وفق بيان الخميس، الشكر للقيادة السياسية على ما قدمته من دعم كبير لحقوق الفتاة والمرأة المصرية مما كان له الدور الأساسي في خفض نسبة ختان الإناث في مصر، ولا يزال يحدونا الأمل للوصول إلى (صفر) ختان إناث.

وأكدت "السنباطي"، أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث) يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان لما له من آثار سلبية خطيرة على الفتيات والنساء في أنحاء العالم كافة، لذا اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات للقضاء على تلك الجريمة في حق كل فتاة وامرأة مصرية، وأبرزها تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة في عام 2019.

وقالت "السنباطي"، إن اللجنة تقوم برصد كل الظواهر المتعلقة بهذه الجريمة ومكافحتها، ثم جاء إطلاق الخطة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (2022-2026)، والتي تم من خلالها إطلاق حملة "إحميها من الختان" التي تتضمن رفع الوعي بخطورة هذه الممارسة في كل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وبناء قدرات المتعاملين مع هذه الجريمة، كما تم تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة كل من شارك في جناية الختان بما في ذلك الأطباء والتمريض والمنشأة التي أجري فيها الختان.

وعلى هامش اليوم العالمي لعدم التسامح مطلقًا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وضمن فاعليات معرض الكتاب في دورته الـ 56، أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة كتيبًا تفاعليًا جديدًا للأطفال، بالتعاون مع منظمة يونيسف-مصر، للتوعية بحقوق الأطفال ومن أهمها مناهضة ختان الإناث، وقد لاقى تفاعلًا كبيرًا من الأطفال واستحسانًا من أولياء الأمور.

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