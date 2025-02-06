برلماني يحذر من تأخر الحكومة في إعلان تسعير القمح للموسم الجديد

كتب- نشأت علي:

حذر النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، من تأخر الحكومة في الإعلان عن تسعير محصول القمح للموسم الجديد، مشيرًا إلى أهمية الإسراع في تحديد سعر التوريد بما يحقق هامش ربح مناسب للمزارعين.

وأكد أن هذا التأخير قد يؤثر سلبًا على حماس المزارعين لزراعة هذا المحصول الاستراتيجي.

وفي سؤال موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، طلب النائب، توجيه استفسارات إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك، وزير المالية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حول أسباب تأخر الحكومة في تحديد أسعار القمح وتأثير ذلك على المزارعين.

وتساءل النائب عن الدوافع الحقيقية وراء هذا التأخير، موضحًا أن ذلك يثير قلق المزارعين ويؤثر على قراراتهم بشأن التوسع في زراعة القمح، خوفًا من تكبد خسائر مالية.

وأضاف النائب السيد شمس الدين، أن إعلان أسعار عادلة لتوريد القمح يشجع المزارعين على زراعته، مما يسهم في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة للدولة، منها:

- خفض فاتورة الاستيراد: تقليل الاعتماد على استيراد القمح من الخارج الذي يكلف الدولة عشرات المليارات من الجنيهات.

- توفير العملة الصعبة: تخفيف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي.

- تقليص الفجوة الغذائية: سد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.

وأكد النائب أن اتخاذ هذا القرار في الوقت المناسب سيعزز الثقة بين الحكومة والمزارعين، ويدعم الجهود الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، باعتباره محصولًا حيويًا للاقتصاد والأمن الغذائي المصري.



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