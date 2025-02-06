تصل لـ6 مئوية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة اليوم الخميس

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

درجات الحرارة اليوم الخميس

وأوضحت "الأرصاد"، أن درجات الحرارة الصغرى اليوم الخميس، تكون كما يلي:

- القاهرة الكبرى ومدن القناة: 17 درجة مئوية.

- الوجه البحري ووسط سيناء: 10 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: 12 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية: 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 13 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 6 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: 9 درجات مئوية.

وحاءت درجات الحرارة العظمى اليوم الخميس، تكون كما يلي:

- القاهرة الكبرى ومدن القناة: 17 درجة مئوية.

- الوجه البحري ووسط سيناء: 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية: 17 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 21 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 18 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: 21 درجات مئوية.

حالة الطقس اليوم الخميس

وأوضحت "الأرصاد"، أن طقس اليوم الخميس يشهد نشاطًا للرياح، على أغلب الأنحاء وتصل سرعتها ما بين 35 إلى 50 كم لكل ساعة، واضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة شمال البلاد.

ويسود اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء والصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

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