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رياح واضطراب الملاحة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

10:40 م الأربعاء 05 فبراير 2025
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس الموافق 6 فبراير 2025 والأحوال الجوية المتوقعة.

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد نشاطًا للرياح، على أغلب الأنحاء وسرعة الرياح تكون من 35 إلى 50 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من جنوب البلاد وسيناء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد اضطراب حركة الملاحة البحرية، على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من 4 إلى 6 متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن طقس غدًا الخميس يشهد اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، على البحر الأحمر، ورتفاع الأمواج يكون من 2.5 إلى 4 متر.

وأشارت إلى أن طقس غدًا الخميس يشهد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ووسط سيناء، على فترات متقطعة.

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