صور.. محافظ القاهرة يشهد حفل تقييم برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة

كتب- محمد نصار:

شهد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ومايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حفل تقييم برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة بديل العشوائيات الذي نظمه الصندوق بحضور السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، وعمرو عثمان، مدير عام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وعدد من رؤساء المدن المطورة.

وأكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحرص على إقامة المناطق السكنية المطورة التي تليق بالمواطن المصري، وتقديم خدمات متكاملة بها في ضوء التنمية الكبيرة التي تشهدها مصر جنبًا إلى جنب مع الاهتمام ببناء الإنسان المصري، وتوفير الخدمات التي تناسبه سعيًا لحياة كريمة لكل المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن تنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة يأتي تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية لتحسين الخصائص السكانية لقاطني المناطق المطورة باعتبارها من الأولويات التي وضعتها الدولة نصب عينها من أجل تحسين حياة المواطنين.

شهد الحفل تكريم عدد من مسؤولي المناطق المطورة من بينهم، اللواء إبراهيم عوض، مستشار محافظ القاهرة للمناطق المطورة، ومحمد عيد، رئيس جهاز مدينة الخيالة، وعمرو مجدي، رئيس جهاز مدينة أهالينا، وجمال بركات، رئيس جهاز مدينة روضة السيدة، وعبد العزيز محمد عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة المحروسة، وإيهاب محمد، رئيس جهاز مدينة معًا.

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