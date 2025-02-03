"الوطنية للإعلام" تنعي سامي عبد العزيز: كان مثالاً في التفاني وحب العمل

كتب- محمد سامي:

نَعَتِ الهيئةُ الوطنيةُ للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، ببالغ الحزن الأستاذَ الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، الذي قدم العديد من الإسهامات التي تهدف إلى تطوير محتوى الإعلام المصري والنهوض به.

وقالت الهيئة الوطنية للإعلام، في بيان لها اليوم الإثنين، إنه قد تتلمذ على يد الراحل الدكتور سامي عبد العزيز أجيال عديدة من الصحفيين والإعلاميين، ونقل لهم خبراته التي أكسبتهم مهارات متميزة، وكان مثالاً في التفاني وحب العمل.

ونوهت الهيئة الوطنية للإعلام بأنها تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الراحل الدكتور سامي عبد العزيز، ولأسرة العمل الإعلامي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه.

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