عبدالناصر حرك قارئًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة غدا من مسجد العلي القدير بمصر الجديدة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، غدا، شعائر صلاة الجمعة من مسجد العلي القدير بألماظة بمصر الجديدة.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة، غدا، القارئ الشيخ عبدالناصر حرك.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة غدا هو "يَا بَاغِيَ الخَيْرِ أقبِل”، بينما تتحدث الخطبة الثانية عن إبراز أهمية الحفاظ على الآثار المصرية، وصون الثروات الطبيعية لبلدنا العزيز.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان

مدبولي: مصر لن تسمح بتهديد أمنها المائي