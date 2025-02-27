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وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة غدا بمسجد العلي القدير بمصر الجديدة

11:59 ص الخميس 27 فبراير 2025

الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

يؤدي الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، صلاة الجمعة غدا من مسجد العلي القدير بمصر الجديدة.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو “يَا بَاغِيَ الخَيْرِ أقبِل”، بينما تتناول الخطبة الثانية حول إبراز أهمية الحفاظ على الآثار المصرية، وصون الثروات الطبيعية لبلدنا العزيز.

ويهدف موضوع خطبة الجمعة القادمة: “يَا بَاغِيَ الخَيْرِ أقبِل”، إلى التوعية بفضائل شهر رمضان المعظم، وكذلك التنبيه على وجوب الإقبال على مواسم الخير، حسبما قالت الأوقاف عبر صفحتها الرسمية.

وتشتمل خطبة الجمعة القادمة على العديد من العناصر التي سيتم تناولها، إلى جانب أدلة من القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، ويُمكن الاطلاع عليها عبر الصور التالية:

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