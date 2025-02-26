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غداً.. أخر موعد لتقديم استمارة الثانوية العامة 2025 بالمدارس

02:23 م الأربعاء 26 فبراير 2025

وزارة التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:


أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة بالمدارس سيكون يوم الخميس المقبل، 27 فبراير مشددة على الطلاب بسرعة تسليم الاستمارة قبل انتهاء الموعد المحدد.


الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

وأوضحت المديريات التعليمية أن الطلاب ملزمون بتقديم المستندات التالية بعد إتمام تسجيل الاستمارة الإلكترونية:

- نسخة أصلية من الاستمارة وصور منها.

- 4 صور شخصية مكتوب عليها اسم الطالب.

- شهادة ميلاد حديثة.

- إيصال المصروفات الدراسية وصورة منه.

- إيصال إعادة قيد للطلاب الذين تجاوزوا نسبة الغياب المقررة قانونًا.

- صورة من بطاقة ولي الأمر مدون عليها رقم الهاتف.

- إيصال رسوم تسجيل الاستمارة (رسوم دخول الامتحان) وصورة منه.

- إيصال استلام جهاز التابلت وصورة منه.

- طابع دعم وتنمية المشروعات بفئة 10 جنيهات.

رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025

وكشفت المديريات التعليمية عن قيمة رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة، والتي جاءت على النحو التالي:
- 210 جنيهات للطلاب المتقدمين لأول مرة أو للمرة الثانية.

410 جنيهات للطلاب المتقدمين للمرة الثالثة أو الرابعة.

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وزارة التربية والتعليم استمارة الثانوية العامة المدارس
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