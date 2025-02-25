بعد الموجة الباردة.. موعد ارتفاع الحرارة واستقرار حالة الجو

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الباردة تستمر اليوم على كافة الأنهاء، وتكون شديدة البرودة ليلا

وأضافت أن سبب استمرار البرودة منذ يوم الجمعة الماضي نتيجة تأثرنا بكتل هوائية قطبية، وهى كتل شديدة البرودة بشكل كبير، وتلك الكتل قادمة من جنوب شرق أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

وأكدت غانم، أنه بداية من غدا الأربعاء تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع مرة أخرى لتعود للمعدل الطبيعي، حيث تسجل على القاهرة 19 درجة بدلا من 16 درجة اليوم.

وتابعت: مع بداية الأسبوع المقبل تستقر درجات الحرارة بشكل كبير وتسجل على القاهرة 20 إلى 21 درجة بينما تكون الصغرى 8 إلى 11 درجة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أن أبرز الظواهر الجوية خلال الفترة الحالية هي الشبورة المائية في الصباح الباكر ونشاط الرياح على القاهرة الكبرى والبحر الأحمر والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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