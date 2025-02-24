" أيمن سليمان" يفوز بجائزة The Leaders كأفضل شخصية إقتصادية 2024

إعلان تحريري

تم تكريم المستشار الاقتصادي " أيمن حامد سليمان" أمس يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025 خلال فعاليات مؤتمر Leader awards وفوزه بجائزة Leader كأفضل شخصية اقتصادية - خلال عام - 2024.

جدير بالذكر أن جائزة "The Leaders" هي جائزة سنوية تُمنح للأفراد والمؤسسات المتميزة في مجال الاقتصاد، كما أن جوائز Leaders تُعد من الجوائز المرموقة التي تُمنح للشخصيات الأكثر تأثيرًا في الوطن العربي، تقديرًا لإنجازاتهم في مختلف المجالات.

جاء هذا التكريم في إطار احتفالية كبرى بحضور عدد من السادة المسؤولين وشخصيات اقتصادية بارزة، وتمت تغطية الحدث إعلاميًا عبر مختلف الوسائل والقنوات.

شهدت الاحتفالية تكريم الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والمستشار الاقتصادي "أيمن حامد سليمان" رئيس مجلس مجموعة شركات أيمن حامد سليمان، والأستاذ عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والأستاذ محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، وغيرها من الشخصيات الاقتصادية الأبرز - خلال عام - 2024.

وأعرب الدكتور أيمن سليمان ، خلال تسليمه الجائزة، عن تقديره واعتزازه بهذا التكريم الذي يعكس تقدير المؤسسات الكبرى للدور الفاعل الذي يقوم به القطاع الخاص والشخصيات الاقتصادية في النهوض بالاقتصاد الوطني. مشيرًا إلى أن هذا التكريم بمثابة حافز قوي لمواصلة العمل الجاد وبذل قصاري الجهد لخدمة وطننا الحبيب.

كما أن تكريم سليمان خلال احتفالية "The Leaders" يُعد شهادة على المسيرة الحافلة، وجهوده المتواصلة في دعم الاقتصاد المصري والارتقاء بكافة قطاعاته، مما جعله نموذجًا يُحتذى به في العطاء والعمل المخلص