أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، قافلة المساعدات الإنسانية "زاد العزة .. من مصر إلى غزة" رقم 195، محملة بعدد كبير من الشاحنات المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار جهود الدولة المصرية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني وتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لسكان القطاع.

وتأتي القافلة ضمن الدور الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري باعتباره الآلية الوطنية لتنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

الهلال الأحمر المصري: "القافلة تحمل 3478 طنًا من المساعدات"

أوضح الهلال الأحمر، أن القافلة تضم نحو 3478 طنًا من المساعدات الإنسانية المتنوعة، تشمل سلالًا غذائية، ودقيقًا، ومستحضرات طبية، ومواد إغاثية، إلى جانب مواد بترولية مخصصة لتشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية داخل القطاع.

وأكد أن هذه المساعدات تأتي استجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة داخل غزة، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها السكان.

الهلال الأحمر: "تعزيز الدعم بالملابس والخيام ومراتب الإيواء"

أشار الهلال الأحمر إلى استمرار جهوده في توفير الاحتياجات الأساسية لأهالي القطاع، من خلال دعمهم بالملابس والمراتب والخيام اللازمة لإيواء المتضررين.

وأكدت الجمعية استمرار رفع درجة الاستعداد والتأهب داخل المراكز اللوجستية لتجهيز وإدخال المساعدات بصورة مستمرة.

الهلال الأحمر: "معبر رفح لم يُغلق من الجانب المصري"

أكد الهلال الأحمر المصري استمراره في التواجد على الحدود منذ بداية الأزمة، موضحًا أن معبر رفح لم يُغلق نهائيًا من الجانب المصري.

وأشار إلى مواصلة التنسيق والجهود لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بشكل متواصل.

الهلال الأحمر: "أكثر من 970 ألف طن مساعدات بجهود 65 ألف متطوع"

أوضح الهلال الأحمر المصري أن حجم المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تم إدخالها إلى قطاع غزة تجاوز 970 ألف طن منذ اندلاع الأزمة.

وأضاف أن هذه الجهود تتم بمشاركة أكثر من 65 ألف متطوع من أعضاء الجمعية، في إطار دعم الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين.