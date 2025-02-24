مجلس النواب يوافق على تعديل يمنح الورثة وولي الدم حق التصالح في جرائم القتل

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية، بإضافة مادة مستحدثة إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تمنح الحق لورثة المجني عليه وولي الدم في التصالح بشأن جرائم القتل، بهدف الحد من قضايا الثأر.

نص المادة المستحدثة

"مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات، وذلك إلى أن يصدر فيها حكم بات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات."

مبررات التعديل

أكد الدكتور علي جمعة أن هذه المادة تهدف إلى منح ولي الدم الحق في الصلح، مما يساهم في تقليل النزاعات الثأرية المنتشرة في بعض المجتمعات، وتحقيق التوازن بين القانون والشريعة الإسلامية، حيث يتماشى التعديل مع أحكام الصلح والعفو في الشريعة، وتقليل حالات الثأر، التي تؤثر سلبًا على الاستقرار المجتمعي وتؤدي إلى استمرار العداوات بين العائلات.

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