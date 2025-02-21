محافظ الجيزة يتفقد مركز معلومات شبكات المرافق للوقوف علي آليات العمل

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام عمل مركز معلومات شبكات المرافق، والبنية الأساسية لتقديمه للخدمات المنوط به تقديمها للمواطنين، والجهات المختلفة بطريقة سهلة، وميسرة خاصة مع توافر أحدث الأجهزة والمعدات في المركز كأجهزة الرفع المساحي و تحديد مسارات كابلات، وغيرها من الوسائل الحديثة التي تجعله عنصراً هاماً في دعم المحافظة الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة وإنجاز المشروعات.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ الجيزة داخل مقر جهاز شبكات المرافق لمناقشة خطط العمل والخدمات التي يقدمها المركز وسبل تحسين ورفع كفاءة آليات ونظم العمل والتشغيل لتحقيق أقصي استفادة من المركز.

وحرص المحافظ على معاينة أجهزة وإمكانات المركز والوسائل المستخدمة في العمل مؤكداً علي أهمية البيانات والمعلومات الدقيقة وخرائط للمرافق تحت الأرض ومخطط الأعمال الانشائية لمشروعات البنية الأساسية كـ (الكهرباء، والغاز الطبيعي، والتليفونات، والمياه، والصرف الصحي) التي يصدرها المركز على خرائط مساحية دقيقة (رقمية وورقية) والتحديث المستمر لها من خلال قاعدة بيانات متكاملة.

وخلال اللقاء تابع محافظ الجيزة آليات وسير العمل بمنظومة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة التي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو تعديات بأي شكل من أشكال صور التعدي بقرى ومراكز ومدن المحافظة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء بتفعيل عمل المتغيرات المكانية بالتعاون مع الجهات المعنية لرصد مخالفات البناء العشوائي والتعامل الفوري معها خاصة وإنها تعد واحدة من أهم تطبيقات المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية للحفاظ على موارد الدولة.

حضر اللقاء السيدة هند عبدالحليم نائب المحافظ والسيد عصام أبو العلا رئيس جهاز معلومات شبكات المرافق.

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