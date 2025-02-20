صرف فروق طبيعة العمل والوقاية والإثابة بالسكة الحديد عبر مكاتب البريد

كتب- محمد نصار:

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، أنه جار العمل على قدم وساق بإدارة الأجور والمرتبات بمنطقة شرق الدلتا تحت إشراف مدير عام عمليات الموارد البشرية بالمنطقة غادة خميس، لإنهاء فروق طبيعة العمل والوقاية والإثابة.

وأكد مصطفى متولي، رئيس قسم الأجور والمرتبات، أنه جار استلام الملفات من الزملاء المحالين للمعاش حسب الجدول المعد لذلك بكل سهولة ويسر حيث تم تخصيص بعض الزملاء من الإدارة لاستلام الملفات وقيدها بالسجلات المخصصة لذلك، كما يتم قيدها على الكمبيوتر وترتيبها حسب سنوات الإحالة وحسب كل قطاع.

وشدد على الانتهاء من طباعة كشوف أعوام 2019 و2020، ويناير 2021 وفي طريقها للوحدة الحسابية للتدفيع.

وأضاف مصطفى متولي، أن التدفيع الإلكتروني للمبالغ المستحقة سيكون على الرقم القومي ويصرف من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية ببطاقة الرقم القومي تيسيرًا على المستحقين .

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