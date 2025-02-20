استجابة عاجلة.. صيانة وإصلاح الكباري الرئيسية بالقاهرة والجيزة

كتب- محمد نصار:

أعلنت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، عن تنفيذ أعمال صيانة وإصلاح عاجلة لبعض الكباري الرئيسية، بالتنسيق مع وزارة النقل ومحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين والمركبات.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين المتعلقة بالمرافق العامة والخدمات الحكومية،

استجابة سريعة لصيانة كوبري 6 أكتوبر

صرّح الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، بأن المنظومة تلقت شكاوى حول حاجة كوبري 6 أكتوبر للصيانة، لا سيما في المنطقة الواقعة بين ميدان رمسيس ومنطقة غمرة، حيث تسبب تهالك الفواصل المعدنية في إعاقة الحركة المرورية وخلق اختناقات مرورية شديدة.

وعلى الفور، تم التنسيق مع محافظة القاهرة، حيث وجه المحافظ بالبدء في أعمال تدعيم الفواصل المعدنية ورفع كفاءة الكوبري، بالإضافة إلى أعمال رصف جديدة لتحسين حركة المرور.

كما تم تكليف شركة المقاولون العرب بتنفيذ أعمال الصيانة، تحت إشراف الإدارة العامة لمرور القاهرة، والاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية الهندسية لتقييم الاحتياجات الفنية المطلوبة.

إصلاحات عاجلة لكوبري الساحل

أوضح الدكتور الرفاعي أن المنظومة تلقت شكاوى مدعمة بمقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر فقدان أجزاء من الحاجز الحديدي لسور كوبري الساحل، إضافة إلى وجود مخرج مفتوح وغير مؤمن يؤدي إلى نهر النيل، وأسلاك مكشوفة من أعمدة الإنارة يستخدمها بعض الباعة المخالفين.

بالتنسيق مع محافظة القاهرة، تم إصلاح جميع الكابلات والوصلات الكهربائية، وتأمين أعمدة الإنارة على طول الكوبري، كما أطلقت حملات مكثفة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات، مع التأكيد على استمرار الحملات بشكل دوري لمنع تكرار هذه المخالفات.

أما في نطاق محافظة الجيزة، فقد تم غلق الفتحات المؤدية إلى مجرى النيل أعلى الكوبري، مع تركيب حاجز حديدي جديد، فيما كُلف استشاري المحافظة بإعداد تقرير فني لصيانة الفواصل المعدنية المتآكلة بالكوبري.

إصلاحات في الطريق الدائري باتجاه مصر القديمة

تلقت المنظومة كذلك شكوى حول فقد جزء من الحاجز الحديدي لسور الطريق الدائري، باتجاه مصر القديمة، بالقرب من منزل الكوبري بالبحر الأعظم. وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، تم إرسال فرق الصيانة المختصة وإجراء الإصلاحات اللازمة فورًا.

تقدير لجهود المواطنين في الإبلاغ عن الأعطال

أكد الدكتور طارق الرفاعي أن هذه الجهود تأتي ضمن استجابة الحكومة السريعة لشكاوى المواطنين، مشيدًا بوعيهم وإيجابيتهم في الإبلاغ عن أي مشكلات تؤثر على المرافق العامة وسلامة المواطنين، مما يساهم في تحسين الخدمات وتقليل المخاطر المحتملة.

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