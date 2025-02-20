قبل الموجة الباردة.. نصائح مهمة من الصحة للوقاية من نزلات البرد

كتب- أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح المهمة للوقاية من الإصابة بنزلات البرد في الأيام شديدة البرودة، بالتزامن مع تحذير هيئة الأرصاد الجوية من موجة طقس باردة بداية من غدٍ الجمعة.

وقالت وزارة الصحة، في منشور توعوي، إنه من المهم اتخاذ عددًا من الإجراءات بالتزامن مع تلك الموجة الباردة تشمل:

- احرص على ارتداء ملابس ثقيلة ويفضل أن تكون متعددة الطبقات حتى تحافظ على حرارة الجسم.

- تناول طعام صحي يمدك بالطاقة مع شرب المشروبات الساخنة.

- حافظ على ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة باستمرار.

- في الأيام شديدة البرودة يفضل عدم خروج كبار السن والأطفال إلا للضرورة

الأرصاد تحذر من موجة شديدة البرودة

بدورها، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد اعتبارًا من الجمعة 21 فبراير 2025، موجة باردة نهارًا شديدة البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أن درجات الحرارة بدءًا من الجمعة المقبلة تشهد انخفاضًا بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، يصاحبها نشاطًا للرياح، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأوضحت أن طقس الجمعة المقبلة يشهد فرصًا لأمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

اقرأ أيضًا:

أمطار وموجة شديدة البرودة.. حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

الجبهة الوطنية يُعزز صفوفه بقيادات شبابية متميزة- تفاصيل

إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي .. "قوى البرلمان" تنهي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد