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ننشر نتيجة تكليف الصيادلة 2024

06:18 م الأحد 02 فبراير 2025

وزارة الصحة

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كتب- أحمد جمعة:

أعلنت إدارة التكليف بوزارة الصحة، عن نتيجة تكليف الصيادلة دفعة 2022، والتي يطلق عليها "حركة 2024".

وسبق أن أغلقت وزارة الصحة باب تسجيل رغبات تكليف الصيادلة 2024، يوم 20 ديسمبر 2024 كفترة أخيرة، قبل أن تعلن اليوم عن نتيجة تلك الحركة.

وللاطلاع على نتيجة تكليف الصيادلة حركة 2024.. اضغط هنا

وسبق أن خاطبت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، رؤساء القطاعات بديوان عام الوزارة، ورؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة، ومديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات؛ لحصر احتياجات الوزارة من الصيادلة حديثي التخرج دفعة 2022.

وقالت الوزارة إنه يتم الإعلان عن حركة التكليف بعد الانتهاء من كافة الأمور المرتبطة بالحركة، وخاصة دراسة احتياجات قطاعات الوزارة المختلفة.

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