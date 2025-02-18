7 خطوات لحجز تذاكر القطارات عبر خدمة العملاء الصوتية "الكول سنتر"

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تفاصيل وخطوات حجز تذاكر القطارات من خلال خدمة العملاء الصوتية "الكول سنتر" والتي تم إطلاقها أمس.

خطوات حجز تذاكر القطارات عبر خدمة العملاء الصوتية "الكول سنتر"

1- يقوم العميل بالاتصال على أرقام مركز خدمة العملاء (1661) من أي تليفون محمول، ورقم (09000661) من التليفون الأرضي.

2- يقوم العميل بطلب حجز مقاعد على قطار محدد.

3- يقوم موظف خدمة العملاء بالرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجز للعميل.

4- في حال قبول العميل يتم إرسال طلب حجز مقعد من منظومة خدمة العملاء إلى النظام الآلي لحجز وإصدار التذاكر.

5- يقوم النظام آليًا بإرسال رقم دفع (رقم مرجعي) برسالة SMS للعميل على هاتفه المسجل بمركز خدمة العملاء ليقوم بسداد القيمة المطلوبة عن طريق أحد تجار شركات التحصيل الإلكتروني (فوري) أو عن طريق موبايل أبلكيشن سداد فوري.

6- عند قيام العميل بالسداد سيقوم النظام بإرسال رسالة SMS للعميل برابط للدخول على التذكرة وتحميلها على هاتفه.

7- يقوم الراكب في موعد السفر بالتوجه إلى المحطة والمرور من البوابات الإلكترونية باستخدام التذكرة المحملة على هاتفه والسفر على الرحلة الخاصة به وإظهار التذكرة لمفتش القطار في الرحلة عند الطلب.



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