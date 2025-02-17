أمطار خفيفة على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد طقس الساعات المقبلة، أجواء مائلة للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والشرقية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية دافئ على جنوب البلاد.

وأضاف الهيئة أن الطقس يكون شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى وجود أمطار ضعيفة إلى خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.