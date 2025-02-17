"إسكان النواب" تطالب بوضع حلًا نهائيًا لانقطاع المياه بمحافظة أسوان

كتب- نشأت علي:

طالب أعضاء وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد عبدالمجيد، خلال الجولة التفقدية بمحافظة أسوان، بضرورة وضع حلاً نهائيًا لمنع تكرار واقعة انقطاع المياه في المحافظة.

وأكد النائب أحمد رمزي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مياه الشرب والصرف الصحي، من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، ضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد أن الزيارة تأتي استجابة لعدد من البيانات العاجلة التي تقدم بها عدد من نواب أسوان بشأن انقطاع مياه الشرب لمدة ثمانية أيام في شهر ديسمبر الماضي، على خلفية انفجار خط طرد جنوب المدينة.

ولفت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعلنت تخصيص حوالي 500 مليون جنيه لحل المشكلة القائمة بناء على تعليمات وزير الإسكان، بشكل جذري.

وطالب النائب، وزير الإسكان بمتابعة هذا الملف بصفة دورية لضمان حل المشكلة نها، بالتنسيق مع الشركة القابضة المسئولة عن المحطة.

وتسائل النائب: هل يعقل أن تكون أول محافظة في جنوب مصر وتعاني من انقطاع مياه الشرب؟.

من جانبه تسائل النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أسباب إنشاء المحطة في أرض منخفضة، متسائلا: هل هذا يعود إلى تخطيط مسبق أو أن هناك أسباب أخرى لتنفيذ المحطة بهذه الكيفية وهذا الشكل على أرض الواقع؟.

وطالب النائب بضرورة حل المشكلة القائمة بشكل جذري للتيسير على المواطنين وتقديم الخدمة اللازمة في واحد من أهم وأبرز المطالب والملفات اليومية.

كما تسائل النائب عبد التواب عبد القادر، عضو لجنة الإسكان، عن المواسير التي سيتم استبدالها بدلا من تلك المتسببة في المشكلة، مؤكدا أن هناك مواسير لا تتناسب مع طبيعة التربة، وهو ما يستوجب ضرورة مراعاة ذلك الأمر حال اختيار نوع المواسير اللازمة لعملية الاحلال والتجديد.

وطالب النائب بضرورة الالتزام بمواعيد الصيانة الدورية للمحطات لعدم تكرار الأزمة المتمثلة في انقطاع المياه عن المحافظة.

كما طالبت النائبة رقية الهلالي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة متابعة عملية الإحلال والتجديد والالتزام بالمواعيد المحددة، وفقا لما هو مقرر من اعتمادات مالية.

واتفقت معها النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مطالبة سرعة حل المشكلة بشكل فني وتقني يضمن عدم تكرارها في المستقبل، خاصة وأن أسوان اول محافظة في جنوب مصر.

وأشار النائب الطاهر سليم، عضو مجلس النواب، إلى أن المحطة في حاجة ماسة لسرعة عمل إحلال وتجديد ومتابعة عملية الإحلال، وفقا للجدول الزمني المعلن وهو من 4 إلى 6 شهور ووفقا لما هو متاح من اعتمادات مالية.

يضم وفد لجنة الإسكان، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، النواب: أحمد رمزي، أشرف الشبراوي، رقية الهلالي، عبد التواب عبد القادر، ميرفت عازر، الطاهر عبد الحميد، محمد ثابت، أحمد عطية، ومن أمانة اللجنة الدكتور أحمد عبد الهادي، أمين اللجنة، عمرو طارق، وهاني حجاج، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.