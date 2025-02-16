رئيس الوزراء: الدولة المصرية تعد حاليًا رؤية متكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة

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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تعد حاليًا رؤية متكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك عددًا من المسئولين والخبراء يعملون حاليًا على الانتهاء من هذه الرؤية المتكاملة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم الأحد، مع أعضاء اللجنة الاستشارية المُختصة بالتنمية العمرانية وتصدير العقار؛ لاستعراض عدد من الرؤى والمقترحات التي تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قطاع العقارات بالسوق المصرية.

وأكد "مدبولي"، أهمية قطاع العقارات في مصر ودوره في زيادة معدلات التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن القطاع يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، مضيفًا أنه مع تزايد الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والسياحية يستمر القطاع العقاري في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وأضاف أنه تابع على مدار الأيام الماضية، الجلسات التمهيدية التي عقدتها لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، مؤكدًا سعادته باهتمام أعضاء اللجنة وحرصهم على طرح مقترحات وآراء تسهم في تنمية والنهوض بقطاع العقارات.