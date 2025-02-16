محمد العبار: زيادة استثمارات "إعمار" في مصر إلى 25 مليار دولار -تفاصيل

كتب- محمد عبدالناصر:

قال محمد العبار، رجل الأعمال الإماراتي، مؤسس شركة "إعمار" العقارية، إن استثمارات الشركة في مصر تبلغ حاليًّا 18 مليار دولار.

وأضاف العبار، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أنه ستتم زيادة قيمة الاستثمارات في السوق المصرية لترتفع إلى 25 مليار دولار خلال الـ3 سنوات المقبلة.

وكانت شركة "إعمار مصر" وقعت أمس عقد شراكة مع شركة "ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية"؛ لتنفيذ مدينة متكاملة على مساحة 500 فدان، باستثمارات تصل إلى 100 مليار جنيه مصري.

وأكد العبار أن استثمارات مشروع "ميفيدا" تبلغ 3 مليارات دولار، وتمتلك "إعمار العقارية" أغلبية المشروع بمساحة 500 فدان.

وأشار مؤسس شركة "إعمار" العقارية إلى أن مصر تستحق استقبال 170 مليون سائح سنويًّا؛ لذلك يجب مضاعفة الغرف الفندقية في مصر عدة أضعاف.

وقال العبار إن نظرتنا إلى السوق والاقتصاد المصري إيجابية بالكامل؛ نتيجة تجربتنا الطويلة في الاستثمار بالقاهرة والساحل الشمالي.

وأضاف مؤسس شركة "إعمار" العقارية أن نشاط التطوير العقاري في مصر أثبت قوته رغم الظروف الاقتصادية العالمية.

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