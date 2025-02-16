تفاصيل اجتماع نائب وزير الزراعة مع مدير مكتب التقييم المستقل للايفاد

كتب- عمرو صالح:

التقي المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع الدكتور نايدو أندريان مدير مكتب التقييم المستقل بالصندوق الدولي الايفاد بحضور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وذلك لبحث ومتابعة نتائج تقييم المشروعات التي يقوم الصندوق بتمويلها وتنفيذها في مصر بالقطاع الزراعي لبحث موضوعات التعاون المشترك

وذلك على هامش اجتماعات مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الايفاد بالعاصمة الايطالية روما والذي انعقد في الفترة من ١٢-١٣ فبراير الجاري .

ومن جانبه أشار الصياد الى النتائج الايجابية لمشروعات الايفاد والتي يتم تنفيذها في مناطق الاستصلاح الجديدة والنائية والتي لها اثرها الايجابي على تحول التنمية الريفية واستدامة الانشطة الزراعية وتوطين شباب الخريجين بمنطقة النوبارية والصعيد وكفر الشيخ وغيرها من المناطق التي تحتاج إلى توفير البنية التحتية الزراعية اللازمة لها.

وشدد الصياد على أن وزارة الزراعة استفادت من خبرات الإيفاد في عمليات التقييم التي يجريها الايفاد من خلال البعثات الإشرافية التي نستقبلها والتي يمكن ان تصبح دروسا مستفادة لتطبيقها داخل قطاعات الوزارة.

كما أشار الصياد إلى أن وزارة الزراعة أصبحت تمتلك فريق عمل لديه خبرة كبيرة في تنفيذ المشروعات الممولة من الإيفاد والتي يمكن ان يستفاد بهم في تنفيذ مشروعات تمول من جهات دولية مانحة أخرى.

ومن جانبه أشار أندريان بأن مصر تعتبر نموذجا يحتذى به في المنطقة فيما يتعلق بنجاح المشروعات وكيفية متابعتها وتنفيذها، وأصبح لديها كوادر لها خبرات كبيرة تكون سببا في نجاح واستدامة المشروعات التي تنفذ بها خاصة في قطاع الزراعة.

كما أشار أندريان إلى أنه يتطلع بأن يرى فريق العمل خلال ورشة العمل المقرر لها يوم ١٧ فبراير الجاري والتي سيتم تنفيذها عبر خاصية الفيديو كونفرنس بهدف مراجعة التقييم الخاص بتقرير البعثة الاشرافية الأخيرة وكذا الخطة الاستراتيجية القطرية للإيفاد في مصر.

ومن جانبه أكد الدكتور سعد موسى على أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الايفاد يعتبر من المؤسسات الدولية الأممية التي تساهم في تحقيق التنمية الريفية المستدامة وتعمل على تعزيزها بالدول الاعضاء، فضلاً عن تدريب صغار المزارعين على تبني التكنولوجيات الحديثة في الزراعة، وأن النموذج المصري يعتبر من بين النماذج الرائدة لتحقيق أهداف عمل الصندوق وبه قصص نجاح كثيرة يعلمها الجميع، وأن هناك متابعة من وزارة الزراعة المصرية للتأكد من تنفيذ أنشطة المشروعات لضمان تحقيق مستهدفاتها على الأرض.

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