التنمية المحلية: توقيع 4 بروتوكولات تعاون مع "صناع الخير" ومؤسسات العمل الأهلي

كتب- محمد نصار:

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم، التوقيع على 4 بروتوكولات للتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير للتنمية وعدد من المؤسسات الأهلية والمجتمعية.

جاء ذلك على هامش مشاركتها، اليوم السبت، في فعاليات المؤتمر السنوي لمؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بأحد فنادق القاهرة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقع على البروتوكول الأول الخاص بالوزارة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات، وهاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير.

ويهدف البروتوكول إلى دعم التدريب على ريادة الأعمال والشمول المالي، وبمقتضاه يتم التعاون بين الطرفين لدعم التمكين الاقتصادي والتعريف بمفاهيم الشمول المالي والتحول الرقمي لإظهار الدور الإنتاجي في المجتمع المصري وذلك من خلال برنامج تدريبي متكامل تم تصميمة وفقًا للمعايير الدولية التي تضمن تحقيق أهدافه ويستهدف الشباب على مستوى المحافظات والمراكز والقرى ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



ومن جانبها أعربت الدكتورة منال عوض، عن سعادتها بتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون التي تعزز من فاعلية العمل التنموي، إلى جانب إطلاق استراتيجية "صناع الخير" للخمس سنوات المقبلة.

كما تضمنت باقي بروتوكولات التعاون التي شهدتها وزيرة التنمية المحلية والوزراء، ما يلي:

- بروتوكول تعاون بين صناع الخير مع مؤسسة البنك التجاري الدولي لمواصلة تنفيذ مبادرة "لمصر نبني أجيال" لتقديم الدعم الطبي الشامل لطلاب المدارس في مواجهة الأمراض الأكثر تاثيرًا على تحصيلهم الدراسي.

- بروتوكول التعاون الثالث مع مجموعة إي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية ويستهدف مواصلة التعاون في مجال التمكين الاقتصادي من خلال دعم مراكز استدامة بمحافظتي الفيوم والجيزة ومواصلة التعاون في الارتقاء بالقرى الأشد احتياجًا من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكة بها، ومواصلة التعاون في دعم 200 طالب من طلاب الجامعات التكنولوجية النابغين غير القادرين من خلال مبادرة تكافؤ بمنحهم منح دراسية تغطي مصروفاتهم الدراسية.



- البروتوكول الرابع بين صناع الخير مع مؤسسة بنك مصر لمواصلة تنفيذ مبادرة "عينيك في عينينا" لدعم أعداد أكبر من المواطنين غير القادرين في الحد من مسببات العمى من خلال تنظيم القوافل الطبية المتخصصة في مجال الكشف على أمراض العيون.

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