أستاذ علوم سياسية: مصر راعية للقضية الفلسطينية.. وحائط صد لمخططات التهجير

كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر هي الراعية الأولى للقضية الفلسطينية، منذ أربعينيات القرن الماضي، مؤكدًا على أن الدور المصري يشكل حائط صد في مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى خلال الأسبوعين الماضيين مجموعة من المشاورات والاتصالات بشأن المخطط الأمريكي الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم ووضح أن الموقف المصري واضح وثابت برفض التهجير، مشددًا على ان مصر ماضية في محاولة الضغط لاستمرار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والبدء في مفاوضات المرحلة الثانية التي تتنصل منها إسرائيل.

وتابع أستاذ العلوم السياسية: "مصر هي الطرف الأساسي في معادلة الصراع العربي الإسرائيلي وهي الكتلة الحرجة التي لا يمكن تجنبها إغفالها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو فيما يتعلق بأي محور من محاور الصراعات في المنطقة".

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