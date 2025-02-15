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اليوم.. محافظ الجيزة يفتتح معارض أهلا رمضان بالمدن الجديدة تجريبيًا

08:00 ص السبت 15 فبراير 2025

معرض أهلا رمضان

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كتب- محمد أبو بكر:

يقوم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالافتتاح التجريبي لمعارض أهلا رمضان والتي تم إقامتها بالمدن الجديدة التابعة للمحافظة اليوم السبت.

وتكون المعارض، كما يلي: " مدينة السادس من أكتوبر – أكتوبر الجديدة ـ حدائق أكتوبر " وذلك نظراً لنهو جاهزية هذه المعارض لتعظيم الاستفادة منها للمواطنين لما تقدمه من سلع استراتيجية ومواد غذائية بأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك قبل أيام من افتتاح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لحوالي 30 معرض أهلا رمضان هذا العام علي مستوي محافظة الجيزة بالكامل والتي ستساهم في توفير كافه السلع الأساسية واللحوم والدواجن للمواطنين بكافة قطاعات المحافظة انطلاقاً من الدور الهام الذي تقوم به الدولة المصرية لدعم المواطنين ومحاربة الغلاء.

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معرض أهلا رمضان الجيزة عادل النجار
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