"القومي للمرأة" يهنئ رئيسة المجلس لاختيارها ضمن أقوى 20 شخصية عربية بفوربس

كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة، وجميع عضواته وأعضائه وأمانته العامة ولجانه وفروعه بالمحافظات بخالص التهاني إلى المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس لاختيارها من قبل مجلة فوربس ضمن أقوى عشرين شخصية نسائية عربية فى القطاع الحكومي بالشرق الأوسط.

وعبر المجلس عن بالغ فخره وتقديره لاختيار المستشارة أمل عمار ضمن هذه القائمة الهامة مؤكدا أنه اختيار مستحق ويأتي تقديراً لجهودها الحثيثة على مدار سنوات طويلة في القطاع الحكومي قدمت خلالها العديد من الإنجازات والنجاحات متمنين لها المزيد من النجاح والتوفيق.

يذكر، أن المستشارة أمل عمار تعد أول قاضية تترأس المجلس القومي للمرأة وهي رابع رئيسة له وقد حصلت على ليسانس الحقوق عام 1992 وحاصلة على ماجيستير قانون الأعمال الدولية وتدرجت بالعديد من الوظائف منها عضو بهيئة النيابة الإدارية وعضو بالمكتب الفني لوزير العدل لقطاع فض المنازعات والحماية القضائية للطفل.

وعينت المستشارة أمل عمار ضمن أول 30 قاضية على منصة القضاء المصري، وكانت عضوة المجلس القومي للمرأة ومقرر مناوب اللجنة التشريعية بالمجلس منذ الأول من فبراير 2016 ورئيسة استئناف بمحكمة استئناف قنا.

كما عينت "عمار" قاضية بدرجة رئيسة محكمة من الفئة "ب" بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية وشغلت منصب مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل.

كما انتخبت القاضية أمل عمار نائب رئيس المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد بالانتخابات الداخلية للمجلس عام 2019 وحصلت مصر على هذا المنصب لأول مرة عام 2018 عقب تصديق مصر على اتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع و مكافحة الفساد عام 2017 و قد انتخبت القاضية أمل عمار كأول مصرية تشغل هذا المنصب عام 2019 كما أنها فازت كممثل لجمهورية مصر العربية بانتخابات عضوية المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد لمدة عامين من 2020 وحتى عام 2022 وذلك بعد الانتخابات التي أجريت بمقر الإتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ممثلا عن إقليم الشمال.