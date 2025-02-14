الإعلامية آسما إبراهيم تكشف تفاصيل عثورها على سحر داخل منزلها

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الإعلامية أسما إبراهيم عن واقعة غريبة حدثت في منزلها، حيث عثرت إحدى العاملات على زجاجة تحتوي على مادة سوداء داخل قطعة كريستال أثناء تنظيفها، مما أدى إلى توترها وأسرتها.

وقالت أسما، خلال برنامج "منا وفينا" على قناة "المشهد": "عندما رأيت الزجاجة شعرت بالخوف وذهبت بها إلى والدتي، التي تساءلت عما إذا كانت عملاً، وأنا ووالدتي وأخي والأولاد شعرنا جميعًا بالتوتر والقلق".

وأضافت: "تخلصنا من الزجاجة على الفور، والغريب أن هذه الحادثة وقعت خلال فترة طلاقي، حيث كنت أمر بحالة من التشتت، ولم أذهب إلى شيخ أو أي شخص لمعرفة التفاصيل، ولن أفعل ذلك أبدًا، لأنني أترك الأمر كله لله".

وأوضحت أسما أنها لا تستطيع توجيه الاتهام لأحد، قائلة: "من الواضح أنها كانت سحرًا، فالزجاجة كانت مليئة بمياه سوداء وكلام غريب، لكني لا أعرف من قام بذلك، واللي عمل كدا منه لله".