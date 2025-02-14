أجواء معتدلة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ويسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة في بيان إلى أن حالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة وارتفاع الأمواج بين 1 و1.75 متر.

كما توقعت تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها خلال فترات الصباح الباكر، مع وجود أجواء غائمة جزئيًا.