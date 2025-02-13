"الزراعة": تخفيضات على السلع الغذائية ومستلزمات رمضان بنسبة تصل إلى 30%

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كتب- عمرو صالح:

شاركت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، في معرض "أهلا رمضان" والذي افتتحه إبراهيم صابر محافظ القاهرة بالحى العاشر بمدينة نصر.

وبحسب بيان الزراعة قال اللواء أشرف الشرقاوي رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية أن محافظ القاهرة تفقد جناح وزارة الزراعة مشيدا بالسلع المعروضة بأسعار الخضر والفاكهة التي يتم بيعها بأقل من سعر التكلفة.

وأضاف الشرقاوي أنه تنفيذا لتوجيهات الوزيرسوف يقوم الإتحاد بفتح منافذ للجمهور تحت شعار "أهلا رمضان" لتخفيف العبء عن المواطنين وغير هادف لتحقيق أي أرباح من خلال التعاون مع كبريات الشركات المصدرة للحاصلات البستانية.

وقال الشرقاوي إن نسبة تخفيض الاسعار تتجاوز الـ 30% وذلك كمساهمة من وزارة الزراعة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين فى معظم الأحياء بمختلف المحافظات.

ومن جانبه قال اللواء أمجد سعده مستشار وزير الزراعة للشؤون المالية أن الايام القادمة سوف تشهد اشتراك الوزارة في المعارض التي تنظمها الوزارات والمحافظات بالإضافة إلى المعارض التي سوف تطلقها الوزارة سواء في القاهرة أو المحافظات والتي تشمل جميع السلع الغذائية التي تحتاجها الأسر المصرية خلال الشهر الكريم بما ذلك مستلزمات رمضان من التمور والمكسرات والياميش

وأكد"سعده" أن توجيهات وزير الزراعة هي تسهيل إجراءات اشتراك القطاع الخاص في معرض السلع الغذائية وعدم فرض أي أعباء مالية عليهم حتى لا يتحملها المستهلك في النهاية ويتمكن من شراء السلع بأسعار مناسبة.

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