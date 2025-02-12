برلماني يقترح تعديلات جديدة على قانون البناء الموحد لمواجهة انهيار العقارات

كتب- مصراوي:

أعلن المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، أنه سيتبنى خلال الفترة القادمة استحداث نصوص تشريعية جديدة تهدف إلى تعزيز صلاحيات اتحاد الشاغلين وتفعيل بعض المواد المعطلة في قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وذلك للحد من ظاهرة انهيار العقارات.

وأشار "عصام"، في بيان صحفي، إلى تلقيه عدة مقترحات، من بينها دراسة مقدمة من الدكتور ناصر درويش، أستاذ الهندسة الإنشائية والمدنية بجامعة الإسكندرية، تدعو إلى وضع استراتيجية شاملة لمواجهة هذه الظاهرة.

أبرز التعديلات المقترحة

تطوير معدات الإنقاذ: شدد النائب على ضرورة تحديث المعدات اللازمة لرفع الأنقاض وإنقاذ الأرواح، مع زيادة المخصصات المالية لهذا الغرض.

إعادة النظر في تراخيص الترميم والهدم: أكد أهمية مراجعة منظومة إصدار التراخيص، وإبعاد الأحياء عن الإشراف عليها لضمان دقة التنفيذ.

تعديل مسمى "المنشآت الآيلة للسقوط": اقترح تغيير المسمى إلى "منشآت تحتاج إلى تدخل هندسي إنشائي"، مما يسهل تصنيفها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

إنشاء صندوق لتمويل الترميم والتدعيم: طالب بتفعيل المادة 97 من قانون البناء، والتي تنص على إنشاء صندوق يقدم قروضًا لتنفيذ قرارات الترميم عند عدم توفر التمويل الكافي.

إلزام الجهات الإدارية باتخاذ إجراءات فورية: دعا إلى استحداث نص تشريعي يلزم الجهات المختصة بالاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، مع تحديد مدة محددة لإجراء المعاينات واتخاذ القرارات الفنية اللازمة.

تعزيز دور الجهات الإدارية

أكد عضو مجلس النواب، ضرورة تفعيل المادة 92 من القانون، بحيث تقوم الجهات الإدارية بالتعاون مع شركات متخصصة بتنفيذ أعمال الترميم والهدم على نفقة طالب الخدمة.

كما طالب المهندس محمود عصام، بتعديل المادة 95، بحيث يتم إلزام الجهة الإدارية بإخلاء العقارات الخطرة إداريًا في حال امتناع الشاغلين عن تنفيذ قرارات الإخلاء.

وشدد في الحالات التي تمثل خطرًا داهمًا، على ضرورة تعديل المادة 96 لإلزام الجهة الإدارية بإخلاء العقارات فورًا، مع منحها الحق في الهدم الجزئي أو الكلي عند الضرورة القصوى بموجب حكم قضائي.

ودعا "عصام"، جميع الجهات المعنية إلى التفاعل مع هذه المقترحات، والمساهمة في إيجاد حلول عملية وسريعة لمشكلة العقارات الآيلة للسقوط، للحفاظ على سلامة المواطنين ومنع تكرار الحوادث المأساوية.

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