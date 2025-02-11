اللواء سمير فرج: مصر تقوم بتجهيزات عسكرية استعدادا لأي تطورات مفاجئة بالمنطقة

كتبت- داليا الظنيني:

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر تحديد موعد استضافة مصر لقمة عربية عاجلة يوم 27 فبراير الجاري، وذلك لبحث آخر التطورات في المنطقة، مع التأكيد على أهمية التكاتف والتعاون بين الدول العربية.

وأضاف فرج خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك رفضًا شعبيًا ورئاسيًا قويًا لفكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مشيرًا إلى أن مصر مستعدة لتحمل كل التحديات الاقتصادية التي قد تترتب على موقفها هذا.

وأوضح أن الجيش المصري في حالة استعداد تام وقادر على المواجهة العسكرية في أي وقت، لافتًا إلى أن إسرائيل أشارت إلى تعزيز الجيش المصري لقوته العسكرية في سيناء.

وأشار فرج إلى أن مصر تقوم حاليًا بتنفيذ تجهيزات هندسية في سيناء وفقًا للاتفاقيات القائمة، بالإضافة إلى إنشاء استحكامات وتجهيزات عسكرية، وذلك لضمان الاستعداد الكامل لأي ظروف طارئة أو تطورات مفاجئة في المنطقة.





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