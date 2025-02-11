أحمد كريمة يرد على شريف مدكور بشأن "عذاب القبر".. ماذا قال؟

كتبت - داليا الظنيني:

علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على منشور الإعلامي شريف مدكور عبر موقع فيسبوك، والذي أعرب فيه عن تصوره بعدم وجود عذاب القبر.

وقال كريمة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن الله تعالى قال: "وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ"، مشيرًا إلى أن الأولى بالإنسان أن يشغل نفسه بعالم الشهادة، أما الغيبيات فهي من الأمور المسلَّم بها.

وأكد أن هذه القضايا جدلية، وقد وردت أحاديث صحيحة تشير إلى أن الإنسان في القبر يُسأل عن دينه وربه والنبي الذي بُعث إليه، وهذه الأمور نقلها لنا الشرع الإسلامي.

وأضاف كريمة: "كلها نماذج تتعلق بعلم الزمن، ففي سورة النحل يقول الله تعالى: (أَتَى أَمْرُ اللَّهِ)، فالله سبحانه وتعالى ليس لديه ماضٍ أو مضارع أو مستقبل، فالزمن مفهوم نسبي بين البشر".

وتابع قائلًا: "القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وقد وردت آيات تؤكد ذلك. ولا يمكن عقلًا أو منطقيًا أن يدخل الجنة من يرتكب الجرائم، فكيف لشخص مثل نتنياهو، الذي يرتكب جرائم إبادة جماعية، أن يدخل الجنة؟! هذا أمر غير معقول".

الإعلامي شريف مدكور أثار الجدل، عقب كتابته على صفحته: "قال تعالى (كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة)، قال يوم القيامة ولم يقل وإنما توفون أجوركم في القبر... أو يقول وإنما توفون بعض أجوركم في القبر.. أو يقول وإنما ستتعرفون على مقاماتكم في القبر.. هذه الآية الكريمة الصريحة والواضحة تؤكد وتبين لكل من يتدبر القرآن أنه لا يوجد أي شيء في القبر".