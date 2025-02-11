خالد الجندي يشرح معنى "الخروج في سبيل الله"

كتبت - داليا الظنيني:

شرح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الحديث النبوي الذي رواه أبو أمامة رضي الله عنه، وجاء في الحديث الصحيح الذي أورده الإمام ابن حبان رحمه الله: "ثلاثةٌ كلُّهم ضامنٌ علَى اللَّهِ: إن عاشَ رُزِقَ وَكُفِيَ، وإن ماتَ أدخلهُ اللَّهُ الجنَّةَ؛ مَن دخلَ بيتَهُ فسلَّمَ فهوَ ضامنٌ على اللَّهِ، ومَن خرجَ إلى المسجِدِ فهوَ ضامنٌ على اللَّهِ، ومَن خرجَ في سبيلِ اللَّهِ فهوَ ضامنٌ على اللَّهِ".

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون", المذاع على قناة DMC، اليوم الثلاثاء، أن هناك ثلاث حالات يضمن فيها الله عز وجل عباده، وهم الذين يضمن لهم الرزق والسعادة في الدنيا والجنة في الآخرة، وهذا الضمان ليس مجرد وعد، بل هو تأكيد من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن الله هو الضامن الحقيقي، ومن يثق بالله ويعمل من أجل مرضاته، عليه أن يستعد للحصول على هذا الضمان.

وأشار إلى أن الضمان الأول في الحديث هو: "من دخل بيته فسلم"، موضحًا أن هذه الجملة تحمل معنى عميقًا، حيث إن السلام عند دخول البيت يعد ضمانًا للسلامة والطمأنينة فيه، سواء كان الإنسان متزوجًا أو يعيش بمفرده، وعندما يدخل بيته ويقول: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"، فهناك ملائكة ترد عليه السلام، ومن ثم يصبح هو وأهل بيته في ضمان الله طوال فترة وجوده في المنزل.

وتابع الجندي، مستعرضًا الضمان الثاني في الحديث: "ومن خرج إلى المسجد"، مشيرًا إلى أن من يذهب إلى المسجد لأداء الصلاة يكون في ضمان الله عز وجل، حيث يُعتبر العمل في المسجد من الأعمال التي يضمن الله لأصحابها الأجر والراحة في الدنيا والآخرة.

أما الضمان الثالث، فقد ذكره بقوله: "ومن خرج في سبيل الله"، وشرح معناه قائلًا: "في سبيل الله" تعني القيام بأي عمل يرضي الله، سواء كان دينيًا أو دنيويًا، فمن يخرج من بيته لممارسة عمل يحبه الله ويرضى عنه، سواء كان في مجال العمل، أو المساعدة، أو الدعوة إلى الخير، فهو في سبيل الله، أما من يخرج لعمل يرضي الشيطان أو يغضب الله، فهذا لا يدخل في هذا الضمان.

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