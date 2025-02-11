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البرلمان يوافق على اتفاقية سكة حديد الروبيكي - العاشر.. ويرفع الجلسات حتى ٢٣ فبراير

04:12 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

الدكتور حنفي جبالي

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كتب- نشأت علي:

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر فبراير الحالي.

وقبيل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، تقرير عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

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الدكتور حنفي جبالي سكة حديد الروبيكي - العاشر مجلس النواب
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