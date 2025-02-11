وزير الصحة خلال سحب قرعة البعثة الطبية: "لا وساطة في الحج"

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة حريصة على اختيار أعضاء البعثة الطبية للحج وفقًا لما تسفر عنه القرعة العلنية، ممن انطبقت عليهم الشروط.

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته في سحب القرعة العلنية لأعضاء بعثة الحج الطبية، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تسعى إلى وضع اشتراطات تحقق الشفافية والعدالة قدر الإمكان "ولا وساطة في الحج"، مشيرًا إلى أنه سعى إلى زيادة أعداد البعثة الطبية من أجل خدمة الحجيج، وليس من منطلق المجاملات.

وأوضح عبدالغفار أن الخدمات الصحية التي تقدمها البعثة الطبية للحج ليست مقتصرة على المصريين فقط، بل متاحة لكافة الجنسيات التي تطلب الخدمة، موضحًا أن هناك حجمًا كبيرًا من العمل والجهد تبذله البعثة الطبية للحج.

وتابع عبدالغفار: "هناك متابعة لحجم العمل الذي تقوم به البعثة الطبية للحج، وهناك مجهود مشكور لا يقل عن أداء المناسك نفسها، لما يوفره من راحة للحجيج بشكل جيد ودون أي متاعب"، موضحًا أن خدمة الحجيج مقدَّرة من الخالق، ونتمنى أن يكون موسم حج جيدًا بلا أي مشكلات.

وأردف قائلًا: "لا وساطة في الحج، فهو دعوة من عند الله، لا دخل لأحد فيها، فهي إرادة ربانية روحانية، والحج دعوة وقدر بيد الخالق سبحانه وتعالى".

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