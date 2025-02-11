فنانون تشكيليون بـ"فن القاهرة": الجوائز الفنية تحتاج إلى تطوير مستمر

كتب- محمد شاكر:

أقيمت مساء أمس، في المتحف المصري الكبير، ندوة بعنوان «الجوائز الفنية وتأثيرها على إعادة التفكير في قدر الفنانين في العالم العربي»، وذلك ضمن فعاليات معرض "آرت كايرو.. فن القاهرة.

وشارك في الندوة د. عصام درويش، رئيس مجلس أمناء مؤسسة آدم حنين، د. وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، والفنان محمد عبلة، علياء عبد الهادي، عضو مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، وأدار النقاش الكاتب الصحفي سيد محمود.

في البداية افتتح سيد محمود النقاش بالإشارة إلى الجدل الدائم حول الجوائز الفنية وأثرها، متسائلا عن مدى عدالتها والمعايير التي تحكمها، وما إذا كانت تقدم حراكا ثقافيا حقيقيا أم تثير انتقادات أكثر.

ومن جانبه تحدث عصام درويش عن تطور جائزة آدم حنين، موضحا أن النقد الموجه للجوائز، سواء إيجابيا أو سلبيا، يعزز قيمتها، وشدد على ضرورة تصنيف الجوائز وفقا للقيمة الفنية بدلا من التركيز على السوق، كما أكد على أهمية دعم الشباب والمغامرة في الفن، مشيرا إلى أن النحت يحتاج إلى تمويل مستمر.

أما علية عبد الهادي فقد استعرضت تجربة جائزة فاروق حسني، مشيرة إلى وجود معايير واضحة لاختيار الأعمال والمحكمين، كما عرضت فيديو للمتسابقين لعام 2025، وأكدت أن مجرد التقدم للمسابقة يعد مكسبا للفنان حتى لو لم يفز.

ومن جهته شدد محمد عبلة على أهمية الجوائز في تقدير الفنانين، لكنه انتقد الجوائز المالية، معتبرا أنها قد تدفع الفنانين للعمل فقط من أجل الجائزة.

ودعا إلى تقديم منح دراسية بدلا منها، مثلما فعل في مركز الفيوم للفنون، كما طالب بتطوير جوائز النقد الفني لدعم الشباب.

ومن جانبه أكد وليد قانوش على أهمية إعادة صالون الشباب إلى مكانته، مشيرا إلى أن تدخل السوق أثر على المغامرة الفنية لدى الشباب.

وأوضح أن الوزارة وسعت دائرة الجوائز إلى أكثر من 40 جائزة وخصصت لجانا نوعية للفروع المختلفة.

كما طالب بعودة جائزة الإبداع في روما واسترجاع بينالي الإسكندرية لتعزيز المشهد الفني المصري.

وفي الأخير اتفقت آراء المشاركين على أن الجوائز الفنية تلعب دورا محوريا في دعم الفنانين، لكن يجب إعادة النظر في معايير منحها، والتوسع في الجوائز التي تركز على القيمة الفنية والتجريب، كما شددوا على أهمية الدعم المالي والفكري للفنانين الشباب لضمان استمرار الإبداع والتطور في المشهد التشكيلي العربي.

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