لماذا كان يكثر النبي الكريم من الصيام في شعبان؟..داعية يوضح

كتب- حسن مرسي:

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن شهر شعبان يعد من الأشهر المباركة التي تسبق شهر رمضان، مشيرًا إلى أنه وقت عظيم للتوبة والرجوع إلى الله.

وأوضح عبد المعز خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في هذا الشهر، كونه فرصة للتقرب إلى الله والاستعداد لشهر رمضان، شهر الرحمة والمغفرة.

وأشار الشيخ عبدالمعز إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على سؤال الصحابي أسامة بن زيد، الذي استفسر عن سبب كثرة صيامه في شعبان، بقوله: "ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان".

ولفت عبدالمعز إلى أن هذا الشهر هو وقت ترفع فيه الأعمال إلى الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن ترفع أعماله وهو صائم.

وأكد عبدالمعز على أهمية الاستعداد الروحي لشهر رمضان، قائلاً: "نحن الآن على أعتاب النصف من شعبان، ومع اقتراب شهر رمضان، علينا أن نستعد روحياً بالتحلي بالأخلاق الطيبة والتوبة النصوح".

واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيح مسلم، حيث قال: "الجنة تفتح يوم الاثنين والخميس، ويغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئًا، إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء، ويقول الله لملائكته: انظروا هذين حتى يصطلحا"، مؤكدًا على ضرورة إصلاح ذات البين قبل دخول شهر رمضان.

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