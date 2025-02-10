مسابقة المحليات.. استمرار المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف المحافظات لليوم الثاني

كتب- محمد نصار:

ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الاثنين، لليوم الثاني علي التوالي، اجتماع اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة رقم (2) لسنة 2024 لشغل 136 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية (سكرتير عام - سكرتير عام مساعد - رئيس مركز ومدينة وحي) على مستوى جميع المحافظات.

وتضم اللجنة العليا للقيادات في عضويتها، اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الأسبق، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية السابق، واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية الأسبق، واللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة للأحياء الأسبق، والدكتور عصام شعت مساعد الوزيرة لشئون الإدارة المحلية، والمستشار لطفي منصور المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن اليوم الثاني شهد إجراء المقابلات الشخصية لحوالي 82 متقدما حيث سيتم إجراء المقابلات لحوالي 1206 متقدمين توافرت فيهم شروط الإعلان الذي أعلنت عنه الوزارة وفقا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن اللجنة العليا للقيادات تقوم بمناقشة المتقدمين حول خبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها، كما تقوم اللجنة بمناقشتهم أيضًا فيما قدموه من أفكار خلال فترة التقديم على المسابقة لتطوير الأداء في ملفات عمل الإدارة المحلية في حال اختيارهم من اللجنة العليا واجتيازهم لباقي الاختبارات الأخرى.

وشددت منال عوض، على حرص اللجنة العليا للقيادات بالوزارة لاختيار أفضل العناصر للعمل بالإدارة المحلية بالمحافظات من القيادات المتميزة القادرة على العمل والعطاء وخدمة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، لافتة إلى حرص الوزارة على تطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية في اختيار وتعيين القيادات الجديدة.

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