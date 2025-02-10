برلماني: مواد العقوبات بـ"الإجراءات الجنائية" رادعة لكل مَن تسول له نفسه ضرر الآخرين

كتب- نشأت علي:

قال رئيس لجنة النقل والمواصلات إن المواد من 471، والمادتَين 472 و473 من الفصل الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الخاص "الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين"، تضمنت إجراءات صارمة في تنفيذ العقوبات .

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات، في كلمة أمام الجلسة العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، أن المادة "362" من قانون الإجراءات الجنائية تعطي ردعًا لكل مَن تسول له نفسه ارتكاب جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام؛ حيث يؤخذ رأي المفتي، ولوزير العدل انتداب ما يراه مناسبًا، مؤكدًا أن الرأي الشرعي هو رأي فضيلة المفتي .

وأعلن النائب موافقته على المادة ٣٦٢ من قانون الإجراءات الجنائية كما وردت في مشروع القانون؛ حيث نص المادة (362) تتبع أمام محكمة الجنايات بدرجتَيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتَيها أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى.

وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه مَن يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

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