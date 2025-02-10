"تحذير بشأن فيديوهاتي".. حسام موافي: 60% من الأمراض تُشفى بدون تدخل طبي

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، إن الإعلامي مصطفى بكري تواصل معه وأبلغه بأنه سيرسل له مقطع فيديو مضحك، لكنه فوجئ بأنه فيديو مزيف تم إنتاجه بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وأوضح "موافي"، أن الفيديو يحتوي على معلومات مغلوطة، حيث يروج لجهاز طبي بهدف تحقيق أرباح تجارية، دون أن يكون له أي علاقة به.

حقيقة الشائعات المتداولة

وأكد أستاذ طب الحالات الحرجة، أن هناك شائعات انتشرت مؤخرًا تزعم أنه يروج للعلاج بالأعشاب، وهو ما نفاه تمامًا، مشددًا على أن 60% من الأمراض يمكن أن تُشفى دون تدخل طبي.

وأضاف قائلًا: "لن أروج لأي من هذه المنتجات، وليس لي أي منصات إعلامية سوى برنامجي والصفحة الرسمية على فيسبوك".

انفعال موافي بسبب الفيديوهات المفبركة

أعرب الدكتور حسام موافي عن استيائه الشديد مما يتم تداوله من مقاطع فيديو مفبركة تُستخدم فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن بعض الحسابات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي قامت بفبركة فيديو يُظهره وهو يروج للعلاج بالأعشاب، في محاولة لخداع الجمهور.

وفي السياق ذاته، حذرت شبكة قنوات "صدى البلد" من استغلال تقنية الذكاء الاصطناعي لتزييف وفبركة مقاطع فيديو من برنامج "رب زدني علما"، الذي يقدمه الدكتور حسام موافي، بهدف الترويج لمنتجات طبية مجهولة المصدر.

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